Disabile sospeso e senza stipendio | condannata la Dana

Una battaglia per i diritti dei lavoratori si è conclusa con una vittoria importante. Un dipendente disabile dello stabilimento Dana di Rovereto, sospeso e senza stipendio, ha ottenuto giustizia grazie all’intervento della Fiom del Trentino. Questa vicenda evidenzia un tema cruciale: il rispetto dei diritti nel mondo del lavoro. La sentenza non solo riporta alla ribalta l'importanza dell'inclusione, ma invita tutti a riflettere sulle condizioni di chi lotta quotidianamente per dignità e equità.

Un lavoratore dello stabilimento Dana di Rovereto era stato allontanato dal lavoro e lasciato senza stipendio dopo che il medico del lavoro lo aveva dichiarato inidoneo, seppur temporaneamente, alla mansione. Con l’assistenza della Fiom del Trentino e dell’avvocato Giovanni Guarini, il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Disabile sospeso e senza stipendio: condannata la Dana

Quiet promotion, la trappola della “promozione” senza aumento di stipendio

La "quiet promotion" è una trappola insidiosa: le persone vengono spesso gratificate con incarichi maggiori senza un corrispondente aumento di stipendio.

Cerca Video su questo argomento: Disabile Sospeso Senza Stipendio Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Disabile sospeso senza stipendio: Dana condannata

rainews.it scrive: Protagonista un operaio dello stabilimento di Rovereto, reso inidoneo al lavoro da una disabilità. Ma il tribunale del lavoro gli ha dato ragione ...

Disabile sospeso dal lavoro senza stipendio, battaglia legale

Lo riporta ilmessaggero.it: Sospeso dal suo impiego senza retribuzione ... Nel frattempo lui è relegato a casa senza stipendio in attesa che una Commissione medica valuti se quella inidoneità resa dal medico competente ...

Disabile per 6 mesi senza stipendio "Chiediamo i danni"

Secondo ilgiorno.it: "È stato ritenuto non idoneo per la sua disabilità – spiega Davide Contu, della Filt-Cgil – ma l’azienda lo ha tenuto lo stesso nella flotta senza pagarlo. Così ha perso, in quanto ...