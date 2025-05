Dirigenza Juve continua la rivoluzione | un altro uomo di fiducia di Giuntoli può salutare e diventare il direttore sportivo di questa squadra

La Juventus è nel mezzo di una rivoluzione che segnerà il futuro del club. Dopo l'addio di Giuntoli, un altro uomo di fiducia potrebbe lasciare la nave bianconera. Stefano Stefanelli, attuale componente della dirigenza, è pronto a prendere strade diverse: un cambiamento che potrebbe ridisegnare non solo la squadra, ma anche la sua ambizione di tornare ai vertici del calcio italiano e europeo. Rimanete sintonizzati!

Dirigenza Juve, continua la rivoluzione: un altro componente potrebbe salutare. Le ultimissime dopo l’addio di Giuntoli. Un altro uomo di fiducia di Giuntoli potrebbe salutare dopo l’addio del direttore sportivo bianconero, per cui manca solo l’ufficialità. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Stefano Stefanelli che, dovrebbe lasciare il club bianconero per diventare nuovo direttore sportivo del Cesena. Continua la rivoluzione in casa Juve in attesa del mercato estivo. PAROLE – «Stefano Stefanelli si avvicina sempre di più a Cesena come nuovo direttore sportivo». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Dirigenza Juve, continua la rivoluzione: un altro uomo di fiducia di Giuntoli può salutare e diventare il direttore sportivo di questa squadra

Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità

Cristiano Giuntoli resterà in Juventus, mettendo fine alle speculazioni su un suo possibile addio. Le voci di un ex dirigente del Milan in arrivo nell'organigramma bianconero si placano, confermando la fiducia nella leadership di Giuntoli.

Cerca Video su questo argomento: Dirigenza Juve Continua Rivoluzione Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Juve, possibile rivoluzione: dall’allenatore, alla dirigenza al mercato. I possibili scenari; Giuntoli, si va verso l'addio alla Juventus: ecco la rivoluzione bianconera; La Juve stravolge la dirigenza, non solo Giuntoli: doppio addio già chiuso; Juventus, Buffon benedice la rivoluzione targata Chiellini ma è scettico su Conte. Da Napoli un indizio sulla permanenza in azzurro. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Juventus, rivoluzione Elkann: arriva subito dopo Tudor

calciomercatoweb.it scrive: Una voglia immensa per ambire a grandi palcoscenici. Elkann ha in mente una nuova soluzione per il post Tudor: la verità ...

Juve, addio e Giuntoli e nuova rivoluzione in dirigenza: al comando ci saranno Comolli, Tognozzi e Chiellini

Come scrive calcionews24.com: Juve, finisce l’esperienza di Giuntoli alla Juve: al suo posto Elkann affida il progetto a Comolli, Tognozzi e Chiellini La Juve si prepara a un nuovo ribaltone dirigenziale, con l’addio ormai imminen ...

Moretto: "Rivoluzione societaria in casa Juve, spunta Diego Lopez per il dopo Giuntoli"

Secondo tuttojuve.com: È ufficialmente iniziata la fase di ristrutturazione della Juventus e, come riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il primo obiettivo della nuova dirigenza ...