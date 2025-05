DIRETTA Calciomercato tutte le notizie del 30 maggio LIVE

Il calciomercato è già in fermento! Mentre i giocatori si godono le meritate vacanze, le dirigenze delle squadre italiane e straniere sono al lavoro per costruire il team del futuro. Il 30 maggio segna l'inizio di una corsa frenetica verso acquisti strategici e trattative intriganti. Allegri e Gasperini sono solo due dei protagonisti che potrebbero scrivere pagine emozionanti. Chi sarà il top player della prossima stagione? Non perdere nemmeno un aggiornamento!

Le ultime notizie sulle principali trattative di oggi, i movimenti delle principali big del nostro campionato e all’estero A campionato concluso, è il momento di pensare già al futuro per tutte le squadre. Giocatori e staff in vacanza, le dirigenze invece sono al lavoro, con il calciomercato che sta già entrando nel vivo. Allegri e Gasperini (LaPresse) – calciomercato.it Continuano le varie mosse per gli allenatori della Serie A, gli incastri pian piano si materializzano. Antonio Conte è stato il primo tassello con la sua permanenza al Napoli, che ora è pronto a una campagna acquisti super. Allegri è arrivato al Milan, sono ore poi decisive per Gasperini alla Roma mentre la Juve studia le prossime mosse ma deve fare in fretta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie del 30 maggio LIVE

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Rimani aggiornato sulle ultime notizie della Serie A! Scopri tutte le novità del giorno relative al massimo campionato italiano, con aggiornamenti rapidi e approfondimenti curati dalla Redazione di Calcio News 24.

Cerca Video su questo argomento: Diretta Calciomercato Tutte Notizie Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie del 28 maggio; Gasp-Roma, incontro positivo: manca ok definitivo; DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie del 30 maggio LIVE; Panchina Milan, si punta con forza Allegri: tutti gli aggiornamenti | LIVE NEWS. 🔗Ne parlano su altre fonti

DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie del 29 maggio LIVE

Si legge su calciomercato.it: Le ultime notizie sulle principali trattative di oggi, i movimenti delle principali big del nostro campionato e all’estero A campionato concluso, è il momento di pensare già al futuro per tutte le ...

DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie del 28 maggio

Segnala calciomercato.it: Le ultime notizie sulle principali trattative di oggi, i movimenti delle principali big del nostro campionato e all’estero A campionato concluso, è il momento di pensare già al futuro per tutte le ...

Calciomercato, le news di oggi: Milan vicino ad Allegri, Conte ancora diviso tra Napoli e Juve

Lo riporta corriere.it: Ultime notizie del mercato anteprima (1-10 giugno 2025) creato in occasione del Mondiale per club: Gasperini verso la Roma, Italiano resta a Bologna, Palladino fugge dalla Fiorentina ...