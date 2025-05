Dipendenti rubano cosmetici per 150mila euro

Un colpo da maestro, ma con un finale drammatico: sei dipendenti della Gxo Logistics sono stati arrestati per aver rubato cosmetici per oltre 150mila euro. Questo episodio mette in luce un fenomeno allarmante nel mondo del lavoro: la tentazione di trasgredire le regole per risolvere problemi economici. In un periodo in cui il settore beauty cresce esponenzialmente, la morale sembra vacillare. Chissà cosa accadrà ora a questi ladri… e all'immagine dell'azienda?

Hanno rubato più di 150mila euro in trucchi, creme e profumi all’azienda di logistica per cui lavoravano, la Gxo Logistics: i carabinieri della stazione di Bentivoglio, coadiuvati dai colleghi del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Molinella, hanno arrestato sei dipendenti dell’azienda dell’Interporto. I sei soggetti devono rispondere di furto aggravato in concorso. Si tratta di quattro donne e due uomini, di età compresa tra i 30 e i 50 anni, tutti originari dell’Est Europa, cinque della Romania e una della due donne della Russia. Solo uno di questi aveva precedenti per reati specifici, gli altri erano incensurati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dipendenti rubano cosmetici per 150mila euro

