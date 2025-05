Dimarco al New York Times | Dopo la vittoria col Barcellona ho pianto e mi sono ricordato quelle parole di Guardiola

Federico Dimarco si racconta al New York Times, svelando le lacrime di gioia dopo la storica vittoria contro il Barcellona. Le parole di Guardiola risuonano nella sua mente, ricordandoci che ogni traguardo è frutto di passione e sacrificio. Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il PSG in finale di Champions, la sua storia diventa simbolo di un calcio che emoziona e unisce. Rimanete con noi: la magia della Champions è appena cominciata!

L’esterno dell’Inter, Federico Dimarco, in vista della finale di Champions di domani contro il PSG, ripensa alla semifinale contro il Barcellona. Intervistato dal New York Times in vista della finalissima di Champions League contro il PSG, l’esterno dell’ Inter, Federico Dimarco, ritorna sulle emozioni provate per la vittoria in semifinale contro il Barcellona. LA SEMIFINALE DI RITORNO E LA RIMONTA DEL BARCELLONA? – « C’è stata una delusione enorme. Non ce l’aspettavamo ma dopo la vittoria onestamente ho pianto, avevo così tante emozioni dentro e non riuscivo ad esprimerle. Mi sono ricordato delle parole di Guardiola di due anni prima quando disse ad Inzaghi di non abbattersi troppo e che sarebbe tornato in finale di Champions League entro pochi anni. 🔗 Leggi su Internews24.com