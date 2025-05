Dietro Tajani un governo a tre teste | ogni sua parola svela le divisioni

In un momento cruciale per l'Europa, Antonio Tajani ha svelato le crepe di un governo a tre teste durante il suo intervento all'Università Cattolica di Milano. Le sue parole, cariche di tensione, rivelano una realtà complessa: la mancanza di unità tra i leader. Questo incontro non è solo un confronto istituzionale, ma un campanello d'allarme sul futuro dell'Italia nell'Unione Europea. Riuscirà il governo a trovare una strada comune?

Antonio Tajani ha parlato a lungo all'Università Cattolica di Milano, in un incontro pubblico con la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola e il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto. Un'occasione istituzionale, dedicata al ruolo dell'Europa e al futuro dell'Italia, che il ministro degli Esteri ha sfruttato per ribadire la sua visione strategica sui principali dossier internazionali. " Non possiamo dirci ottimisti, ma siamo determinati a cercare la pace", ha detto a proposito del conflitto in Medio Oriente. Ha rivendicato l'azione umanitaria italiana a Gaza, che a suo dire "nessun altro governo europeo ha eguagliato".

