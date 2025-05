Diego Lopez Juve è lui il nome nuovo che potrebbe prendere il posto di Cristiano Giuntoli! C’è un motivo che rende credibile la sua candidatura

La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia calcistica e il nome di Diego Lopez emerge tra i possibili successori di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo. L’ex calciatore spagnolo, noto per la sua visione innovativa, potrebbe essere la chiave per rilanciare il mercato bianconero in un momento cruciale per la squadra. Riuscirà Lopez a portare freschezza e nuove idee in un ambiente in cerca di rinascita?

Diego Lopez Juve, lo spagnolo potrebbe essere il nuovo uomo mercato bianconero: c’è un motivo che rende valida la sua candidatura. Come esprime Matteo Moretto sul canale You Tube di Fabrizio Romano, è ufficialmente partita l’assalto a un nuovo DS per la Juve. Tra i papabili profili spunta anche il nome di Diego Lopez, ex uomo mercato del Lens che piace molto a Comolli. Ecco le parole del giornalista. DIEGO LOPEZ JUVE – «Come sapete, Comolli arriverà alla Juventus nella prossima settimana. Firmerà il contratto per la Juventus e, insieme a Chiellini, sta studiando le strategie per ristrutturare l’organigramma della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Diego Lopez Juve, è lui il nome nuovo che potrebbe prendere il posto di Cristiano Giuntoli! C’è un motivo che rende credibile la sua candidatura

Cerca Video su questo argomento: Diego Lopez Juve Nome Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

La Juventus cerca un nuovo ds: tra i papabili spunta il nome di Diego Lopez

Riporta informazione.it: La dirigenza bianconera, dopo l’addio ormai inevitabile di Cristiano Giuntoli – il cui confronto con John Elkann ha segnato la fine di un’era – è alle prese con una rivoluzione che punta a ridisegnare ...

Romano - Nuovo ds Juventus, spunta il nome di Diego Lopez: il profilo

Scrive informazione.it: Con un lungo post su X Comolli ha detto addio al Tolosa: il dirigente francese è sempre più vicino al trasferimento alla Juve Con un lungo post su X Comolli ha detto addio al Tolosa: il dirigente fran ...

Cagliari, ombre sulla panchina di Liverani. Spunta il nome di Diego Lopez

tuttomercatoweb.com scrive: Fra questi ci sarebbe quello dell'ex difensore e capitano dei sardi Diego Lopez che ha già allenato in due occasioni la squadra rossoblù in passato.