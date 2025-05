Dialoghi a Bari | come l' Intelligenza Artificiale sta trasformando il Giornalismo l' Università e l' Editoria

A Bari si apre il dibattito su come l'intelligenza artificiale stia rivoluzionando il giornalismo, l'università e l'editoria. In un'epoca in cui la tecnologia riscrive le regole del sapere, è fondamentale interrogarsi su quali competenze saranno necessarie per affrontare questa nuova era. Un aspetto sorprendente? La capacità dell'IA di analizzare enormi quantità di dati potrebbe trasformare radicalmente le narrazioni, rendendo il nostro rapporto con l'informazione più dinamico e interattivo. Non

L'intelligenza artificiale è ormai una presenza concreta e pervasiva nelle nostre vite quotidiane, capace di riscrivere regole, processi e linguaggi. Ma come sta modificando i mestieri che si fondano sull'interpretazione della realtà, sulla trasmissione del sapere e sulla costruzione.

