Di niente il mare

Il mare, eterno compagno delle nostre memorie e dei nostri sogni. In un'epoca in cui la nostalgia è un trend sempre più presente, il racconto di Calafiore ci invita a riflettere su come il mare plasmi le nostre esperienze. La semplicità di un gesto infantile diventa simbolo di speranza e libertà. Immergiti in questa lettura che risveglia emozioni profonde e ti riconnette alle radici della tua anima. Scopri il mare che vive dentro di te.

(17-08-19 L.63341 PROTEZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE ) Di Vincenzo Calafiore 30 Maggio 2025 Udine “. e ci sarà sempre il mare. in fondo agli occhi miei, quel mare visto sin da bambino, quando con una forchetta legata a un legno credevo di poter prendere un pesce. E ci sarà sempre il mare in fondo all’orizzonte della mia vita, dei miei sogni dei miei attimi, dei miei pensieri. All’orizzonte della mia solitudine. “ Vincenzo Calafiore “ Undecumque, ad quemvis locum, venias sive abieris, semper mare ante te habebis, te per totam vitam comitabitur. Da qualsiasi ovunque, in qualsiasi ovunque, tu venga o andrai avrai sempre davanti a te il mare, ti accompagnerà per tutta la vita. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Di niente, il mare

