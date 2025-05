Di fronte a una multinazionale anche selfie o attacco di panico possono costare il posto di lavoro

di fronte a una multinazionale, anche un semplice selfie o un attacco di panico possono costare il posto. La Camera del Lavoro di Piacenza denuncia due episodi che illuminano un tema cruciale: la vulnerabilità dei lavoratori nel mondo contemporaneo. Questo ci fa riflettere sull'importanza di un ambiente di lavoro sano e umano, in un'epoca in cui il benessere mentale deve essere prioritario. Non è solo lavoro, è vita.

A registrare i due casi la Camera del Lavoro di Piacenza, nell'ambito della sua azione di tutela individuale e collettiva di chi lavora per vivere. «Casi che dimostrano, se ce ne fosse bisogno.

