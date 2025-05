Di Dato e Maraio | Cercola è primo Comune che dice stop a bombe sui bambini a Gaza

Cercola, un comune coraggioso nel cuore della Campania, ha fatto la storia diventando il primo a dire “stop” alle bombe sui bambini di Gaza. Con la mozione ‘STOP BOMBS ON CHILDREN’, non solo si accende un faro su una crisi umanitaria, ma si unisce a un movimento globale per la pace. Un gesto potente che invita tutti noi a riflettere sull'impatto dei conflitti sui più vulnerabili: i bambini. È tempo di ascoltare e agire.

Tempo di lettura: 2 minuti “Il Comune di Cercola, in provincia di Napoli, è il primo a votare la mozione per la protezione dei bambini di Gaza aderendo alla iniziativa ‘STOP BOMBS ON CHILDREN’. La situazione attuale in Palestina e Gaza ha causato la morte di circa ventimila bambini, il ferimento e la mutilazione di cinquemila, e la malnutrizione di quasi quarantamila, configurandosi come una delle più gravi tragedie umanitarie dei nostri tempi. Una situazione non più sostenibile”. Dice il consigliere comunale Luigi Di Dato, promotore della iniziativa. “L’indifferenza e il silenzio di fronte a tale scempio sono – ha sottolineato Di Dato nella mozione – inaccettabili e contribuiscono ad aggravare la sofferenza di una generazione di innocenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Di Dato e Maraio: “Cercola è primo Comune che dice stop a bombe sui bambini a Gaza”

