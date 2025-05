Di Canio | Roma esigente e Gasperini fumantino non accetta molto le critiche

La Roma si prepara a scrivere un nuovo capitolo con Gasperini, un tecnico esigente che non tollera le critiche. Dopo settimane di incertezze post-Ranieri, i giallorossi hanno finalmente fatto la loro mossa. Questo cambio di allenatore segna un momento cruciale non solo per il club, ma per l'intero campionato: una sfida che potrebbe riscrivere le gerarchie. Sarà interessante vedere come Gasperini gestirà un mercato che richiede azioni decisive. Chi avrà il coraggio di seguirlo?

Roma finalmente a carte scoperte, dopo settimane di mistero, per quanto riguarda la questione post Ranieri, con i giallorossi in chiusura per Gasperini. L’ormai ex tecnico della Dea ha scelto la capitale rispetto alla Juventus, che aveva provato lo scippo dell’ultimo minuto, ed ora sarà tempo di un mercato da gestire molto meglio di quanto fatto in passato. Una notizia questa lanciata da Gianluca Di Marzio direttamente dall’ Allianz Arena, dove impazzano i preparativi per la finale di Champions League tra Inter e PSG, e chiaramente lo studio mobile di Sky Sport ha commentato il tutto. Qualche perplessità l’ha avanzata Paolo di Canio, soprattutto con riguardo al carattere del 67enne: “È una bella sfida, Roma è una piazza super esigente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Di Canio: “Roma esigente e Gasperini fumantino, non accetta molto le critiche”

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus?

In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

Cerca Video su questo argomento: Canio Roma Esigente Gasperini Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Di Canio sull’approdo di Gasperini a Roma: “Nella Capitale deve essere bravo a resistere”

Si legge su msn.com: Gian Piero Gasperini è vicinissimo a ricoprire il ruolo come prossimo allenatore della Roma. Stando alle ultime notizie infatti, il tecnico avrebbe raggiunto praticamente l’accordo con i giallorossi.

Di Canio: “Gasperini non accetta molto le critiche. A Roma dovrà resistere”

Secondo msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Di Canio: “Occhio Gasp! Roma piazza super esigente, arriveranno critiche se…”

Scrive calcioatalanta.it: “E’ una bella sfida Roma, è una piazza super esigente, anche se non ha grande storia di vittorie, però è sempre lì che spinge, lo stadio sempre pieno, e Gasperini è un tipo, insomma… quando viene crit ...