Di Canio | Inzaghi? Se dovesse vincere la Champions per me dovrebbe rimanere all’Inter

Paolo Di Canio lancia una provocazione sul futuro di Simone Inzaghi all'Inter: se il tecnico vincesse la Champions, meriterebbe di restare. Un commento che si inserisce nel dibattito crescente sul valore degli allenatori nel calcio moderno, dove il successo può cambiare tutto in un attimo. Inzaghi ha saputo far crescere i suoi ragazzi, dimostrando che l'ambizione può portare a traguardi straordinari. Riuscirà a scrivere la sua storia all’Inter?

Le parole dell'ex attaccante. Parlando ai microfoni di Sky Sport in occasione della finale di Champions League, Paolo Di Canio si è soffermato sul futuro di Simone Inzaghi all 'Inter: LE PAROLE- «Non do consigli ma ho un'idea. Simone ha fatto crescere la squadra, l'Inter lo ha scelto per trasformare il 3-5-2 conservativo di Conte in un sistema elastico, armonico, tecnico e offensivo. Calhanoglu diventa regista, un top in Europa. Se vince domani la Champions, si smacchia tanto di quello che non ha conquistato a livello di scudetto quest'anno.

