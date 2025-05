Devetag La creatività è guardare lontano

La creatività di Niccolò Devetag ci ricorda che il talento non ha età e può nascere all’ombra dei Navigli. A soli 23 anni, ha conquistato l’International Design Award con la sua console Ninfea, inaugurando una carriera fulminante al Salone del Mobile. Un esempio perfetto di come il design italiano possa trasformare idee in icone, ispirando una nuova generazione di creativi a guardare oltre i confini dell'immaginazione. Non perdere questo viaggio nel futuro del design!

Seduti nel tranquillo giardino di un bar sui Navigli a Milano, è un vero piacere poter ascoltare Niccolò Devetag, designer milanese, raccontare il suo esordio al Salone del Mobile. A soli 23 anni, si trovava lì con il suo progetto, la console Ninfea di Porada, per il quale aveva appena vinto l'International Design Award. Era il 2018. Nel padiglione accanto lo aspettavano, invece, per la premiazione del concorso Riva 1920. Una giornata straordinaria per uno studente. Devetag è arrivato nuovamente primo al Porada International Design Award nel 2019 con Frame e nel 2023 con Ginko. Qual è stata, secondo lei, la chiave del successo con Porada? "La chiave sta nella sintonia di idee e visioni condivise dal team riguardo al progetto.