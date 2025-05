Deve pagare 1500 euro di bollette ma Kevin è morto 3 anni fa prima del contratto | Meraviglie del mercato libero

Una storia surreale che mette in luce le falle del mercato libero dell’energia. Kevin, scomparso tre anni fa, si ritrova a dover fronteggiare un debito per bollette mai contratte. I genitori, destinatari di una lettera di recupero crediti, si trovano a fronteggiare una burocrazia che sembra ignorare la realtà. È un segnale allarmante su quanto il sistema possa essere distante da un servizio realmente umano. Una riflessione necessaria per tutti noi!

Ai genitori dell'uomo, morto prematuramente a 31 anni, è arrivata una lettera di diffida per il recupero credito per bollette non pagate, ma lui è deceduto da tre anni e il contratto a cui si fa riferimento era stato firmato mesi dopo la morte e in un'altra città.

Falconara, l?incredibile vicenda di Kevin Boccolini: morto da 3 anni ma arriva la beffa. «Deve pagare 1.000 euro di bollette»

La tragica storia di Kevin Boccolini, prematuramente scomparso e ora al centro di una controversia surreale, solleva interrogativi su come il sistema gestisca la memoria e i diritti postumi.

"Deve pagare 1500 euro di bollette" ma Kevin è morto 3 anni fa prima del contratto: "Meraviglie del mercato libero"

Morto da 3 anni ma arriva la beffa. «Deve pagare 1.000 euro di bollette»: l'incredibile vicenda di Kevin Boccolini

