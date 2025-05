Detrazioni fiscali tutte le novità per le famiglie numerose nella Legge di Bilancio 2025 | occhi puntati sul 16-ter

Le famiglie numerose possono finalmente sorridere! Con l’articolo 16-ter della legge di bilancio 2025, arrivano importanti novità sulle detrazioni fiscali. Un’opportunità imperdibile che punta a sostenere il nucleo familiare e a dare respiro alle finanze domestiche. Ma attenzione: per capire appieno come approfittare di queste agevolazioni, sarà fondamentale seguire le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate. Scopri come questa nuova normativa potrebbe trasformare il tuo 2025!

Tutti gli occhi sono puntati su un nuovo articolo del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), il 16-ter. Il motivo? Le novità fiscali in materia di detrazioni. Novità che, manco a dirlo, sono molte, e necessitano perciò di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tutto si basa su un assunto fondamentale: da quest’anno ci sono maggiori tutele per le famiglie numerose o con figli con disabilità. (CANVA FOTO) – Notizie.com Le novità sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Detrazioni fiscali, tutte le novità per le famiglie numerose nella Legge di Bilancio 2025: occhi puntati sul 16-ter

