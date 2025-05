Detrazioni cosa cambia con l' ultima manovra? Il calcolo in base ai figli le spese per l' istruzione la sanità La guida dell' Agenzia delle Entrate

Con la nuova manovra, le famiglie possono tirare un sospiro di sollievo: il tetto delle detrazioni per le spese scolastiche sale a 1.000 euro per ogni studente! Un incremento che si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso l’istruzione e il benessere dei più giovani. Questo cambiamento non solo alleggerisce il bilancio familiare, ma rappresenta anche un segnale forte di investimento nel futuro. Non perdere l’occasione di scoprire come ottimizzare le tue spese!

Sale il tetto delle detrazioni per le spese scolastiche. Duecento euro in più, da 800 si passa a mille euro per alunno o studente. E sale anche di cento euro, a quota 1.100, l'ammontare. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Detrazioni, cosa cambia con l'ultima manovra? Il calcolo in base ai figli, le spese per l'istruzione, la sanità. La guida dell'Agenzia delle Entrate

Taglio del cuneo fiscale 2025: le FAQ NoiPA su bonus e detrazioni fiscali per i redditi fino a 40.000 euro

Il taglio del cuneo fiscale previsto dalla Legge di Bilancio 2025 introduce importanti agevolazioni per i dipendenti pubblici.

