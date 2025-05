Detrazioni cosa cambia con l' ultima manovra? Il calcolo in base ai figli le spese per l' istruzione e la sanità La guida dell' Agenzia delle Entrate

Con l'ultima manovra, il governo alza il tetto delle detrazioni per le spese scolastiche: da 800 a 1.000 euro per studente. Un incremento che riflette l'importanza crescente dell'istruzione e della salute nella vita delle famiglie italiane. Inoltre, le spese sanitarie beneficiano di un aumento, passando a 1.100 euro. Un passo avanti per sostenere il futuro dei nostri giovani e garantire un’educazione di qualità. Scopri di più su come ottimizzare queste opportunità

Taglio del cuneo fiscale 2025: le FAQ NoiPA su bonus e detrazioni fiscali per i redditi fino a 40.000 euro

Il taglio del cuneo fiscale previsto dalla Legge di Bilancio 2025 introduce importanti agevolazioni per i dipendenti pubblici.

