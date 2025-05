Designer’s Table | sono dodici i giovani designer vincitori del progetto culturale che lega Italia e Corea protagonisti a novembre di due mostre internazionali a Seoul e Milano

Dodici giovani talenti, sei italiani e sei coreani, si preparano a conquistare Seoul e Milano con il progetto "Designer’s Table". Sotto la guida dei rinomati Ico Migliore e Mario Trimarchi, hanno reinterpretato le culture gastronomiche attraverso posate d’autore. Questo scambio creativo non è solo un omaggio al design, ma un ponte tra tradizioni culinarie. Scopri come il design può unire mondi diversi e stimolare nuovi dialoghi culturali!

I designer, formati dai due architetti e designer italiani Ico Migliore e Mario Trimarchi, hanno reinterpretato le due culture gastronomiche attraverso la trasformazione simbolica delle posate Dodici giovani designer – sei italiani e sei coreani – sono stati selezionati come vincitori del progetto internazionale “Designer’s Table”, un’iniziativa di collaborazione culturale che unisce il design e le tradizioni gastronomiche di Italia e Corea. Le loro creazioni saranno inoltre protagoniste di due prestigiose mostre internazionali, in programma nel mese di novembre a Seoul e Milano. Promosso dal Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo della Corea del Sud (MCST) e organizzato dalla Korea Foundation for International Cultural Exchange (KOFICE), “Designer’s Table” si inserisce all’interno del programma ufficiale dell’Anno dello Scambio Culturale Corea-Italia 2024–2025. 🔗 Leggi su Newsagent.it