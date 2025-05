Deruta il Comune rade al suolo la scuola di Ripabianca

Il Comune di Deruta sta rinascendo: la demolizione della scuola elementare "Cassetta Elvio" segna l'inizio di un progetto ambizioso per riqualificare Ripabianca. Questo intervento non √® solo un atto di rinnovamento urbano, ma fa parte di un trend pi√Ļ ampio che mira a valorizzare gli spazi sociali e educativi, creando ambienti migliori per le future generazioni. Rimanete sintonizzati, perch√© il cambiamento √® alle porte!

Il Comune di Deruta annuncia con una nota che "√®¬†iniziata nella giornata di venerd√¨ e si concluder√† la settimana prossima¬†la¬†demolizione della scuola elementare "Cassetta Elvio" nella frazione di Ripabianca". L'area, scrive il Comune, "posta a ridosso degli spazi attrezzati gestiti dalla pro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it ¬© Perugiatoday.it - Deruta, il Comune rade al suolo la scuola di Ripabianca

