Il derby di basket tra Forlì e Rimini si prepara a diventare un evento blindato: il prefetto ha deciso che gara3 si giocherà a porte chiuse per prevenire possibili rappresaglie tra tifosi. Un provvedimento che mette in luce una tensione crescente nello sport italiano, dove la passione può trasformarsi in conflitto. Ieri si pensava a una grande festa, oggi si parla di sicurezza. Come cambieranno le dinamiche del tifo?

30 maggio 2025 – Ha fatto e farà discutere il provvedimento con cui il prefetto di Forlì-Cesena Rinaldo Argentieri ha disposto che gara3 della semifinale playoff fra Forlì e Rimini di questa sera venga disputata a porte chiuse (e, se ci sarà, anche domenica 1° giugno per gara4). Il prefetto e il questore di Forlì, Claudio Mastromattei fanno chiarezza sulla vicenda. “Le porte chiuse per gara3 e per l’eventuale gara4? Un provvedimento che ho ritenuto giusto prendere, pur con grande rammarico – risponde Argentieri –, ma dovuto alla luce di segnali fondati e concreti di probabili rappresaglie da parte dei tifosi riminesi che avrebbero voluto vendicarsi di quanto accaduto martedì”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Derby di basket Forlì-Rimini, rischio rappresaglie tra tifosi. Il prefetto: “Erano pronti a fare la guerra”

Forlì compie l’impresa a Cividale: in semifinale sarà derby contro Rimini

L'Unieuro Forlì compie un'impresa a Cividale, vincendo 81-78 e conquistando una storica semifinale di playoff contro Rimini.

