dentro il degrado di sollicciano tra muffa afa e poche speranze ecco qui il famoso inferno

Nel cuore di Sollicciano, dove il degrado si intreccia con la resilienza, un campo di calcio diventa il palcoscenico di speranza. Tra muffa e afa, i giovani si sfidano, riscoprendo il valore della comunità in un contesto che sembra dimenticato. In un'epoca in cui le periferie lottano per riemergere, queste partite rappresentano una ribellione gioiosa. Un gol può sembrare poco, ma qui ogni rete è un sogno che prende forma.

Firenze, 30 maggio 2025 – Il pallone rimbalza sul campo di terra arsa. Il sole picchia su muscoli strizzati nelle magliette. Non ci sono schemi, nessuna tattica, uno vale uno: chi ha fiato gli corre dietro. A ogni gol, tutti esultano. Poco distante, nella penombra dell'officina comune, sigarette incendiano volti tatuati. Bocche con pochi denti ne sputano il fumo. C'è odore di sudore, rimorsi e rabbia. Dalle celle qualcuno lancia un grido. Ci spostiamo: dentro la luce è tagliata dalle sbarre blu fissate alle finestre. I colori si spengono. Una macchia verde di muffa, ai bordi annerita dal tempo, ci guarda dall'angolo del soffitto.

