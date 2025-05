Democrazia rappresentativa e futuro | incontro al Festival dell' Economia di Torino

Domani, Torino ospiterà un incontro cruciale per il futuro della democrazia rappresentativa, parte del Festival Internazionale dell'Economia. "Un futuro da riprogettare" esplorerà le sfide e le opportunità di un mondo in continua trasformazione. In un'epoca in cui le aspettative dei cittadini cambiano rapidamente, scopriremo come il dialogo e l'innovazione possano dare nuova vita alle nostre istituzioni. Non perdere l'occasione di partecipare a questo dibattito stimolante!

E' dedicato allo stato di salute della democrazia rappresentativa l'incontro "Un futuro da riprogettare. Quarto rapporto sul mondo postglobale" in programma domani all'Auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo, alle 14.30) nell'ambito del Festival Internazionale dell'Economia in corso a Torino. Il rapporto - un insieme di saggi sulle trasformazioni in atto in un mondo complesso e interconnesso - vuole aiutare a comprendere le complessità del presente, ma anche suggerire strumenti di lettura per "riprogettare un futuro", spingendo cittadini e imprese a partecipare e a non essere spettatori. Nell'incontro, a cura del Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi con il sostegno di Intesa Sanpaolo, si discuterà sulle prospettive che si aprono per la democrazia rappresentativa nel caos globale che ci circonda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Democrazia rappresentativa e futuro: incontro al Festival dell'Economia di Torino

