Demenza e disturbi del sonno | un nuovo studio conferma l' associazione tra le due cose

Un nuovo studio rivela che la lotta contro i disturbi del sonno potrebbe essere la chiave per prevenire la demenza. In un’epoca in cui il sonno è spesso sottovalutato, trattare condizioni come l'insonnia e le apnee notturne diventa cruciale per mantenere la salute mentale. Investire nel nostro riposo non è solo una questione di benessere, ma anche di protezione del nostro futuro cognitivo. Scopri come una buona notte di sonno può cambiare tutto!

Demenza, i disturbi del sonno sono un segnale che prevedono la malattia

La connessione tra disturbi del sonno e demenza sta diventando sempre più chiara. Recenti studi suggeriscono che affrontare problemi come l'insonnia e le apnee ostruttive può essere la chiave per proteggere la nostra mente nel tempo.

