Demenza diffusa variante genetica raddoppia il rischio negli uomini

Una nuova scoperta rivoluzionaria potrebbe cambiare il modo in cui affrontiamo la demenza. Una variante genetica presente in 1 uomo su 36 raddoppia il rischio di sviluppare questa malattia debilitante, ma solo negli uomini. Questo studio australiano offre una chiave per personalizzare le strategie di prevenzione, aprendo un dibattito importante sulla salute maschile. Con la demenza in aumento, è tempo di mettere in atto interventi mirati e consapevoli!

(Adnkronos) – Una comune variante genetica (la presenta 1 persona su 36) raddoppia il rischio di demenza negli uomini, ma non nelle donne. Lo ha scoperto un team di scienziati australiani, autori di uno studio, pubblicato su 'Neurology'. Un lavoro che, secondo i ricercatori, potrebbe contribuire e migliorare e mirare gli interventi prevenzione, ma che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Demenza, diffusa variante genetica raddoppia il rischio negli uomini

