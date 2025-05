Delitto Garlasco Pg Milano chiede revoca della semilibertà per Alberto Stasi

Il caso di Alberto Stasi torna a far discutere, riaccendendo i riflettori su un delitto che ha segnato la cronaca italiana. La Procura generale di Milano ha presentato ricorso in Cassazione per revocare la semilibertà concessa all'ex fidanzato di Chiara Poggi, sottolineando l'importanza della giustizia e dei diritti delle vittime. Questo sviluppo non solo alimenta il dibattito sulla pena, ma offre uno spunto di riflessione su come affrontare il tema della reintegrazione sociale

La Procura generale di Milano ha presentato ricorso in Cassazione per chiedere la revoca del provvedimento con cui nelle scorse settimane il Tribunale di sorveglianza ha concesso la semilibertà ad Alberto Stasi, l'allora fidanzato di Chiara Poggi che sta finendo di scontare 16 anni di carcere. Il motivo dell'impugnazione sarebbe legato alla mancata richiesta di autorizzazione a rilasciare un'intervista al programma Le Iene durante un permesso per un ricongiungimento familiare. La vicenda, per il pg, avrebbe dovuto essere valutata diversamente dai giudici. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Delitto Garlasco, Pg Milano chiede revoca della semilibertà per Alberto Stasi

