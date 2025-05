Delitto Garlasco l’amica di Andrea Sempio | L’impronta potrebbe essere sua ma è innocente

Il caso di Garlasco riaccende i riflettori su un delitto che ha scosso l'Italia. Oggi, una nuova testimone difende Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. “L’impronta potrebbe essere sua, ma è innocente”, afferma Elisa, rivelando dettagli inediti. In un contesto di crescente sfiducia nei sistemi giudiziari, la dichiarazione di fiducia di un’amica diventa un faro di speranza. La verità potrebbe nascondersi

Una nuova testimone difende Andrea Sempio, ora indagato per l’omicidio di Chiara Poggi: "L’impronta potrebbe essere sua, ma mi ha detto di essere innocente. E io gli credo", le parole di Elisa a Quarto Grado. E aggiunge: "Non è mai andato al santuario delle Bozzole". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Delitto Garlasco, l’amica di Andrea Sempio: “L’impronta potrebbe essere sua, ma è innocente”

Garlasco, martedì l'interrogatorio di Andrea Sempio. «Ho temuto di essere arrestato»

Martedì a Garlasco si è svolto l'interrogatorio di Andrea Sempio, il quale ha rivelato di aver temuto un arresto.

