Il caso di Garlasco torna a far parlare di sé grazie alle dichiarazioni dell'ex giudice Fumo, che ribadisce la solidità delle prove contro Alberto Stasi. In un periodo in cui la giustizia è al centro del dibattito pubblico, la certezza di Fumo suscita interrogativi sulla verità e sulle ricostruzioni alternative. Sarà davvero possibile scoprire cosa è successo quella notte? La cronaca italiana continua a offrire spunti intriganti.

L'ex magistrato Fumo conferma la sua posizione su Alberto Stasi: "Oltre ogni ragionevole dubbio". Le nuove ricostruzioni sono fantasiose da confermare. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Delitto di Garlasco, parla il giudice che confermò la condanna di Alberto Stasi: le 10 prove contro di lui

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi»

Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

