La questione della semilibertà di Alberto Stasi riaccende il dibattito su giustizia e rinascita sociale. La Procura di Milano, chiedendo l'annullamento della misura, mette in luce un tema cruciale: la reintegrazione dei condannati nella società è davvero possibile? Questa vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sull’efficacia del sistema penale. Qual è il confine tra riabilitazione e giustizia? Un tema che coinvolge tutti noi.

La Procura generale di Milano ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione per chiedere l’annullamento della misura con cui, nelle scorse settimane, il Tribunale di Sorveglianza aveva autorizzato il regime di semilibertà per Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi. Il motivo dell’impugnazione riguarda un’intervista rilasciata dall’ex studente della Bocconi al programma Le Iene durante un permesso concesso per motivi familiari. Secondo il parere della Procura, tale comportamento «sarebbe dovuto essere valutato con maggiore severità, poiché l’autorizzazione alla comunicazione con i media non era stata formalmente richiesta» Il direttore del carcere di Bollate: «Nessuna violazione delle disposizioni imposte». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Delitto di Garlasco, la procura generale chiede l’annullamento della semilibertà a Stasi

Garlasco, la procura generale chiede la revoca della semilibertà di Stasi e ricorre in Cassazione

La richiesta della Procura generale di Milano di revocare la semilibertà di Alberto Stasi segna un ulteriore capitolo in una storia che ha catturato l'attenzione dell'opinione pubblica.

