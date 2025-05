Delitto di Garlasco impronta 33 di Andrea Sempio secondo Angela Taccia non ha nessun valore | il motivo

L'ombra del delitto di Garlasco torna a farsi sentire, ma una nuova svolta scuote il caso. L'avvocata Angela Taccia smonta l'importanza dell'impronta 33 di Andrea Sempio, definendola priva di valore. Questo rilievo solleva interrogativi sull'affidabilitĂ delle prove in un'epoca in cui la giustizia deve fare i conti con la tecnologia e le sue insidie. Quanto pesa oggi un'impronta? Scopriamo insieme le sfide legate alla veritĂ nei process

L'impronta 33 non avrebbe "alcun valore", secondo Angela Taccia. L'avvocata di Andrea Sempio spiega il motivo: il video. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Delitto di Garlasco, impronta 33 di Andrea Sempio secondo Angela Taccia "non ha nessun valore": il motivo

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi»

Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

