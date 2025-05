Delegazione cilena in visita a Bufalini e laboratorio unico

Una delegazione cilena ha fatto tappa in Romagna, esplorando il nostro rinomato laboratorio Bufalini e i servizi sanitari locali. Questo scambio non è solo un incontro di professionisti, ma un passo verso una sanità globale più integrata e innovativa. La collaborazione internazionale è un trend crescente, e la condivisione delle best practices può potenziare enormemente l'efficacia dei sistemi sanitari. Curiosi di scoprire come queste esperienze si traducono in una salute migliore per tutti?

Una delegazione composta da dieci professionisti e professioniste del settore sanitario cileno ha visitato i servizi dell’Azienda USL della Romagna, facendo tappa a Cesena e Forlimpopoli. Il gruppo, guidato dal Prof. Uber Alberti e dal Prof. Javier Labbe dell’Università Andres Bello, comprendeva medici, farmacisti e ingegneri impegnati in ambito sociosanitario, ospedaliero e tecnico, a livello regionale e ministeriale, che frequentano il master UniBo in direzione dei servizi sanitari. Nel corso della giornata, i visitatori hanno potuto conoscere da vicino alcune delle realtà più rappresentative dei Distretti sociosanitari di Forlì-Cesena: dalle strutture logistiche a quelle ospedaliere, fino ai servizi di prossimità come le Case della Comunità . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Delegazione cilena in visita a Bufalini e laboratorio unico

