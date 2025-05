DEI Reframing | perché le aziende stanno ridefinendo la Diversity e Inclusion

Le aziende stanno vivendo una vera e propria rivoluzione nel concetto di diversità e inclusione. Mentre le parole si intrecciano con le azioni, il DEI Reframing emerge come una strategia innovativa per affrontare le sfide attuali. Non più solo un adempimento, ma un'opportunità per creare ambienti di lavoro più equi e stimolanti. Questo cambiamento non è solo necessario: è diventato un trend vincente nel mondo del business. Sei pronto a scoprire come?

Nonostante i concetti di uguaglianza e inclusività siano molto spesso più nelle parole che nei fatti (anche di chi quelle parole le pronuncia) è indubbio che negli ultimi anni l'attenzione a questi temi sia notevolmente cresciuto rispetto al passato e il concetto di DEI Reframing ne è un esempio. Secondo uno studio del 2023 su Diversity, Equity & Inclusion di McKinsey, nel 2020 sono stati spesi tra le aziende di tutto il mondo circa 7,5 miliardi di dollari per azioni mirate alle politiche di diversity, equity & inclusion, una cifra che è stato stimato dovrebbe raddoppiare entro il 2026. Se si considera però il ritmo al quale si procede in tale direzione, appare chiaro che ci vorranno quasi 150 anni prima di poter assistere a un vero annullamento del divario di genere a livello dell'economia globale.