Deepseek è tornata più forte di prima | cosa sappiamo sull’aggiornamento R1-0528

DeepSeeK è tornata con un aggiornamento che promette di rivoluzionare nuovamente il panorama dell'IA! Con la sua nuova strategia, l'azienda ha dimostrato che innovare non significa solo migliorare, ma anche sfruttare al meglio le risorse disponibili. Questo update R1 0528 non solo rende il prodotto più accessibile, ma offre anche soluzioni avanzate in un mercato sempre più competitivo. Scopri come queste novità possono cambiare il modo in cui interagiamo con la tecnologia!

A gennaio DeepSeeK ha dimostrato che si può vincere cambiando le regole del gioco. L'azienda cinese ha infatti deciso di modificare la struttura fondamentale dei modelli IA e utilizzare in modo più efficace le sue risorse, che sono limitate. Ha messo così sul mercato un prodotto più economico e competitivo, ora l'azienda ha rilasciato un aggiornamento del suo modello R1. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Deepseek è tornata più forte di prima: cosa sappiamo sull’aggiornamento R1-0528

Cerca Video su questo argomento: Deepseek Tornata Forte Prima Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

DeepSeek, il Garante pronto ad accendere un faro su privacy e censura

Da repubblica.it: E il nostro Garante potrebbe essere anche il primo a puntare un faro su DeepSeek, la prima Intelligenza artificiale cinese che esce dai confini nazionali e si guadagna un pubblico globale.

DeepSeek divide il web: dall’entusiasmo inziale alle critiche su sicurezza e censura

primaonline.it scrive: DeepSeek, il nuovo modello di intelligenza artificiale sviluppato in Cina, sta rapidamente guadagnando milioni di utenti, ma al contempo sta generando un acceso dibattito online. Le sue prestazioni ...

Con DeepSeek la Cina vince la prima battaglia sulla tecnologia dell'IA

Si legge su ilfoglio.it: Il motivo del caos è legato all’improvviso successo di DeepSeek, una start up di intelligenza artificiale generativa made in China che nel giro di poche settimane ha cambiato la percezione ...