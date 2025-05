Decreto Sicurezza via libera della Camera | cosa cambia e perché fa discutere

Il recente via libera della Camera al decreto sicurezza 48/2025, soprannominato “decreto paura”, accende un acceso dibattito sul futuro della legislazione italiana in materia di sicurezza e immigrazione. Mentre il governo Meloni continua a rafforzare le misure di sicurezza, la preoccupazione cresce tra le forze di opposizione e i cittadini. Quali saranno le conseguenze sociali ed economiche di queste scelte? Scoprilo insieme a noi!

L'Aula di Montecitorio ha approvato il decreto-legge 482025 con 163 voti favorevoli, 91 contrari e un'astensione, blindandolo con l'ennesima fiducia dell'era Meloni e spedendolo verso il Senato per la seconda lettura entro il 12 giugno. Il provvedimento – varato l'11 aprile e già soprannominato "decreto paura" dai gruppi di minoranza – interviene su ordine pubblico,

Digiuno contro il Decreto Sicurezza, Coalizione Civica organizza un incontro pubblico

Martedì 13, alle 19, all'Empatia Canapa Bar di via Carlo Mayr 119, Coalizione Civica per Ferrara organizza un incontro pubblico nell'ambito della staffetta nazionale di digiuno contro il Decreto Sicurezza.

