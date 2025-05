Decreto Sicurezza ok nonostante l’ostruzionismo dell’opposizione

Il decreto Sicurezza ha ottenuto il primo via libera dalla Camera, segnando un passo importante in un contesto politico sempre più teso. Nonostante l’ostruzionismo dell’opposizione, la maggioranza ha dimostrato determinazione con 163 voti favorevoli. Questo provvedimento non solo riflette le preoccupazioni attuali sulla sicurezza, ma segna anche un trend crescente di politiche restrittive che caratterizzano molti paesi europei. Sarà interessante vedere come evolverà la situazione al Senato!

Dalla Camera è arrivato il prima via libera al decreto Sicurezza che adesso passa all’esame del Senato per l’approvazione definitiva. Nonostante i numeri solidi con i quali la maggioranza ha approvato il provvedimento a Montecitorio (163 sì, 91 no e un’astensione), l’iter è stato tutt’altro che semplice, complice anche il clima di forte opposizione che . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Decreto Sicurezza, ok nonostante l’ostruzionismo dell’opposizione

Digiuno contro il Decreto Sicurezza, Coalizione Civica organizza un incontro pubblico

Martedì 13, alle 19, all'Empatia Canapa Bar di via Carlo Mayr 119, Coalizione Civica per Ferrara organizza un incontro pubblico nell'ambito della staffetta nazionale di digiuno contro il Decreto Sicurezza.

Dl sicurezza, ok tra le polemiche. Schlein: come il codice fascista

Lo riporta repubblica.it: Bagarre e cartelli in aula per il primo via libera. Il governo accelera su premierato e giustizia. L’ira delle opposizioni ...

Decreto Sicurezza, via libera definitivo della Camera: sgomberi, cannabis e tutele agli agenti, le novità

fanpage.it scrive: La Camera ha dato il via libera definitivo al dl Sicurezza che introduce nuovi reati e aggravanti. Ora il testo passerà al Senato dove dovrà essere convertito in legge entro il 10 giugno. Dalla strett ...

Dl Sicurezza: ok Camera, bagarre in Aula

Scrive rainews.it: Via libera dell'Aula della Camera al Dl Sicurezza con 163 voti a favore, 91 contrari e un astenuto. Il provvedimento ora passa all'esame del Senato. Il decreto prevede 14 nuove fattispecie di reato e ...