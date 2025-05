Decreto sicurezza | la sinistra protesta ma l’arma è sua

Roma, 30 mag – Il nuovo Decreto sicurezza è stato approvato dalla Camera con 201 voti favorevoli. Un provvedimento ampio: 39 articoli, 14 nuovi reati, 9 aggravanti. Sulla carta, dovrebbe rafforzare l’ordine pubblico, combattere il degrado e restituire autorevolezza allo Stato. Ma chi conosce i meccanismi reali del potere sa che la questione non è solo normativa: è politica, culturale e soprattutto operativa. Contro chi sarà davvero rivolto questo nuovo apparato repressivo? La risposta è tanto semplice quanto scomoda: contro tutto ciò che non è in linea con l’ideologia dominante. Una sicurezza “perbene”, a geometria variabile. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Decreto sicurezza: la sinistra protesta, ma l’arma è sua

Martedì 13, alle 19, all'Empatia Canapa Bar di via Carlo Mayr 119, Coalizione Civica per Ferrara organizza un incontro pubblico nell'ambito della staffetta nazionale di digiuno contro il Decreto Sicurezza.

