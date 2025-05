Decreto PNRR-Scuola sarà votato giorno 3 giugno | dall’assunzione idonei concorso alle misure contro i diplomifici Cosa si voterà La scheda

Il 3 giugno si vota un decreto cruciale per il futuro della scuola italiana! Si tratta di un passo avanti nell'attuazione del PNRR, con misure che spaziano dall'assunzione degli idonei dei concorsi alle misure contro i diplomifici. Questo provvedimento non solo punta a garantire una formazione di qualità, ma risponde anche a un bisogno crescente di innovazione nel nostro sistema educativo. La sfida è lanciata: prepariamoci a un cambiamento significativo!

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, nell'Aula della Camera, ha chiesto il voto di fiducia sul decreto che contiene misure per il Pnrr e la Scuola. Il provvedimento dovrebbe venire votato martedì 3 giugno. Ecco cosa si voterà. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Decreto Scuola 2025: tornano le GM per i concorsi docenti con l’apertura agli idonei PNRR fino al 30% dei posti

Con l’entrata in vigore del Decreto Scuola 2025, tornano le graduatorie di merito per i concorsi docenti, con una novità: l’apertura agli idonei del PNRR fino al 30% dei posti.

Cosa riportano altre fonti

