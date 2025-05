Decreto PNRR Piccolotti Avs | ‘Il governo non risolvere il problema delle Classi Pollaio per fare cassa’

Durante il dibattito sul decreto PNRR Scuola, la deputata Elisabetta Piccolotti ha lanciato un allarme: il governo sta trascurando le reali esigenze dell'istruzione pubblica, optando per soluzioni di breve termine. Le famose "classi pollaio" rappresentano non solo un problema educativo, ma anche una questione sociale cruciale. Investire nella scuola è fondamentale per il futuro del Paese e per formare cittadini consapevoli e competenti. Non lasciamo che l’istruzione diventi una merce

Durante il dibattito sul decreto PNRR Scuola alla Camera, la deputata Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi Sinistra ha espresso forti critiche contro l’attuale linea del governo in materia di istruzione pubblica. Secondo Piccolotti, l’esecutivo starebbe consapevolmente scegliendo di disinvestire nella scuola, nell’università e nella ricerca, malgrado l’esistenza di un surplus di gettito fiscale che renderebbe . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

