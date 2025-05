Decima edizione Oscar italiano del Cicloturismo | Liguria Basilicata Puglia premiate

La decima edizione dell'Oscar italiano del Cicloturismo celebra Liguria, Basilicata e Puglia, regioni che brillano per le loro infrastrutture ciclabili e per un'accoglienza attenta al turismo lento. In un'epoca in cui la sostenibilità è più che mai centrale, queste destinazioni dimostrano come si possa viaggiare in armonia con la natura. Scopri come pedalare tra paesaggi mozzafiato può trasformarsi in un'esperienza indimenticabile!

Ogni anno, in concomitanza con la Giornata Mondiale della Bicicletta del 3 giugno, viene riproposto l'Oscar italiano del Cicloturismo, che riconosce le regioni impegnate a favorire il turismo lento grazie a infrastrutture dedicate al ciclismo e a esperienze a due ruote. In questa decima edizione del Green Road Award hanno preso l'onore le proposte di

“La Via di Francesco” premiato agli Oscar Italiano del Cicloturismo: esperienza di spiritualità e natura,

La Via di Francesco si aggiudica il Premio speciale Cammini agli Oscar Italiani del Cicloturismo, un riconoscimento che celebra il crescente interesse per il turismo lento e sostenibile.

