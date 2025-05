DECADE | Le Regole della Canoa

In questa puntata speciale di #DECADE, Alice Liverani incontra Jacopo Perugini per raccontare tutto quello che c’è da sapere sulle regole ufficiali della canoa. Dalle discipline alle categorie, dalle attrezzature omologate alle norme di sicurezza in acqua, un viaggio tra tecnica, regolamento e passione. Perfetto per atleti, allenatori, appassionati di sport acquatici e curiosi che vogliono scoprire come si pratica davvero questo sport dinamico e affascinante Non perdere questo episodio per capire come si diventa canoisti. secondo le regole! Ascolta ora su tutte le piattaforme. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - DECADE | Le Regole della Canoa