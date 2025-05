De Pieri dopo la vittoria del Campionato Primavera | Abbiamo sofferto tanto quest’anno e fatto tanti sacrifici ce lo meritiamo

Dopo una stagione di sacrifici e determinazione, l'Inter Primavera ha alzato il trofeo, battendo la Fiorentina 3-0. Giacomo De Pieri esprime la gioia di un gruppo che ha superato sfide e difficoltà, dimostrando che il duro lavoro ripaga sempre. Questo successo non è solo un traguardo, ma un segnale del vivaio nerazzurro, sempre più protagonista nel panorama calcistico italiano. È il momento di sognare in grande!

De Pieri, l'attaccante ha parlato così dopo la vittoria dello scudetto Primavera dell'Inter conquistata grazie al 3-0 contro la Fiorentina. Giacomo De Pieri ha parlato così ai microfoni di Sportitalia dopo la vittoria dello scudetto Primavera dell'Inter. LE PAROLE DI DE PIERI – «Contentissimo, molto felice della squadra, abbiamo sofferto tanto quest'anno e fatto tanti sacrifici, ce lo meritiamo. Per Berenbruch è il premio perché non c'era nella top 11, se la merita tantissimo. Segreto? Sicuramente il gruppo, una volta che ci siamo compattati e siamo diventati tutti uniti, abbiamo fatto due grandi percorsi in campionato e Youth League ».