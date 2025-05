De Luca | La mia storia in pillole

Bologna, 30 maggio 2025 – Costantino Andrea De Luca, storico e divulgatore, ci invita a scoprire la sorprendente continuità di esperienze umane tra passato e presente. La sua storia in pillole esplora come i conflitti tra studenti medievali e quelli odierni, o le dinamiche matrimoniali di epoche lontane, siano più simili di quanto pensiamo. Un viaggio affascinante che sfida le nostre percezioni e illumina il legame tra storia e vita quotidiana. Non perdere questo racconto unico!

Bologna, 30 maggio 2025 – Cosa accomuna uno studente universitario vissuto nel Medioevo a uno di oggi? E siamo sicuri che certi litigi fra coniugi nell’antichità fossero così diversi da quelli di una coppia attuale? Ad aprire una finestra su vite comuni del passato è Costantino Andrea De Luca, storico e divulgatore che da Padova ha scelto di vivere a Bologna, dove si è laureato. E dove presenterà il suo ultimo libro Lo scriba del faraone e altre storie di vita quotidiana dall’antichità a oggi (Bur Rizzoli), il prossimo 4 giugno alla Coop Zanichelli. Un’altra chiave di lettura e racconto della storia, dunque, è possibile: fra le pagine non si scoprono dunque solo grandi personaggi o battaglie famose, ma persone con le loro emozioni e piccole e grandi avventure in cui immedesimarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - De Luca: “La mia storia in pillole”

VIDEO | Dal Bar De Luca alla storia di San Paolo, i giovani alla scoperta di Briga Marina con Remotely Active

Dalla rinomata tradizione del Bar De Luca alla storica chiesa di San Paolo, il progetto

Cerca Video su questo argomento: De Luca Mia Storia Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

De Luca: “La mia storia in pillole”; “A mia madre” di Erri De Luca – Un'intensa poesia sul legame eterno tra madre e figlio; De Luca: Non mi circondo di yes man. Quelli accanto a me fanno scelte in coscienza…; Lorenzo De Luca, fuoriclasse degli ostacoli a cavallo: «In Piazza di Siena con lo stile Loro Piana». 🔗Cosa riportano altre fonti

Oltre duemila partecipanti all’assemblea costituente di Sud Chiama Nord. Cateno De Luca: “La mia metamorfosi per costruire il futuro della Sicilia” FOTO|VIDEO

Da msn.com: La mia sfida è trasformare la politica in azione concreta.” L’uscita di scena di De Luca dalla guida del partito non significa un indebolimento di Sud Chiama Nord, ma un rafforzamento della ...

De Luca: «In Italia ipocrisia insostenibile, io vado avanti per la mia strada»

Riporta ilroma.net: NAPOLI. Affollata conferenza stampa del governatore De Luca dopo la decisione del governo Meloni di impugnare la legge regionale sul cosiddetto terzo mandato. «Nel nostro Paese c'e' una insopportabile ...

“Sotto il cielo più azzurro. La mia storia”: Luca Gervasi presenta il nuovo libro

Segnala palermotoday.it: Ma stavolta Luca si mette a nudo e racconta la sua vera storia: “Sotto il cielo più azzurro. La mia storia” (Sperling & Kupfer) è un libro diverso dai precedenti, meno spensieratezza e più ...