De Laurentiis ufficializza Conte | Più forti di prima

Antonio Conte resta sulla panchina del Napoli. Antonio Conte sarà l'allenatore del Napoli anche per la prossima stagione. Lo ha annunciato ufficialmente il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, con un post sui social in cui ha scritto: "Avanti tutti, più forti di prima", accompagnando il messaggio con una foto insieme a Conte sul bus della festa scudetto, in un clima di entusiasmo sul lungomare di Napoli. Accordo confermato dopo un vertice a Roma. Secondo fonti vicine alla società, la decisione di Conte di restare era maturata già nei giorni scorsi, in seguito a un incontro tenutosi a Roma a casa del presidente.