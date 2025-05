De Laurentiis pieni poteri a Conte per rendere il Napoli non più una squadra di passaggio Gazzetta

Aurelio De Laurentiis ha conferito pieni poteri ad Antonio Conte, promettendo di trasformare il Napoli da semplice squadra di passaggio a protagonista indiscusso del calcio italiano. Questa mossa segna un cambio di rotta nelle ambizioni del club partenopeo, in un momento in cui la Serie A cerca di ridisegnarsi. La sinergia tra un presidente visionario e un tecnico vincente potrebbe dare vita a una nuova era: Napoli è pronto a sognare in grande!

Il ruolo di Aurelio De Laurentiis che ha spinto sin dal giorno della festa Antonio Conte a cambiare idea sul proprio futuro lavorativo. Scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo: Il Napoli e Conte vanno continueranno a sognare insieme, perché De Laurentiis ha dato pieni poteri – se ce ne fosse ancora bisogno – al suo allenatore. All’uomo della rinascita. All’uomo dell’impresa. All’uomo che adesso vuole portare il Napoli in una nuova dimensione. Non più da outsider o da squadra di passaggio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Laurentiis, pieni poteri a Conte per rendere il Napoli non più una squadra di passaggio (Gazzetta)

Conte-Napoli, quella frase ‘rubata’ che fa rumore: De Laurentiis ha già scelto | CM.IT

Antonio Conte al Napoli sembra già sull'orlo di una rottura, nonostante la sua recente nomina. Una frase rubata tra amici testimonia il malcontento, con il futuro del tecnico pugliese che appare sempre più incerto.

