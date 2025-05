De Laurentiis non ha ripetuto l’errore Spalletti e ha alzato l’asticella delle ambizioni Repubblica

Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di abbassare la guardia: dopo l’addio di Spalletti, ha scelto di puntare su Antonio Conte per portare il Napoli verso nuovi traguardi. Questo è un segnale chiaro del cambiamento delle ambizioni nel calcio italiano, dove le squadre non si accontentano più. Rimanere al passo con i giganti europei è la nuova normalità. Sarà interessante vedere come Conte plasmerà il futuro azzurro!

Repubblica Napoli, con Marco Azzi, commenta le ultime ore vissute nel Calcio Napoli con il pressing di De Laurentiis che ha convinto Antonio Conte a rimanere allenatore degli azzurri. Scrive Repubblica: Il progetto non si ferma e Aurelio De Laurentiis ha dimostrato con i fatti che l’asticella delle ambizioni resterà anche nel futuro prossimo molto alta, convincendo il tecnico leccese a difendere il titolo appena conquistato. Non si è ripetuto dunque il grave errore di due anni fa, quando il presidente rispose con una gelida “pec” al malumore di Luciano Spalletti, accompagnandolo di fatto alla porta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Laurentiis non ha ripetuto l’errore Spalletti e ha alzato l’asticella delle ambizioni (Repubblica)

L'abbraccio tra Conte e De Laurentiis alla festa si è rivelato gelido e distante, riflettendo un rapporto complesso e sfuggente.

Riporta ilnapolista.it: De Laurentiis ha fiutato il pericolo e si è mosso con grande abilità, toccando le corde giuste. La Juve ci ha sperato fino all'ultimo ...

sport.virgilio.it scrive: Alla fine il tecnico leccese Conte si è convinto a rimanere sulla panchina azzurra ma sa che lo aspetta un compito difficile, il presidente De Laurentiis invita tutti a convertirsi alla causa del Napo ...

Riporta msn.com: Conte ha giocato sul terreno naturale di De Laurentiis. La partita non è stata né troppo lunga, né troppo complicata e alla fine hanno vinto entrambi. A stravincere è stata Napoli. Antonio s’è trovato ...