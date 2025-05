De Laurentiis lancia un appello in presenza di Conte guardando la telecamera | “Ora convertitevi!”

Aurelio De Laurentiis, in un momento di grande intensità, ha lanciato un appello ai tifosi del Napoli, sottolineando la centralità della squadra nel panorama calcistico italiano. “Convertitevi”, ha esclamato, richiamando l'attenzione su un tifo che si è spostato verso il Nord. Un invito a riscoprire la passione per gli azzurri, in un periodo in cui la rivalità tra le squadre del Sud e del Nord è più vivace che mai. È il momento di torn

Il presidente ha sancito ufficialmente la conferma del tecnico corteggiato dalla Juve e rivendicato la centralità degli azzurri nel calcio italiano: "Voi probabilmente siete cresciuti con un Napoli che non vi ha più dato soddisfazione dal periodo post Maradona in poi. E quindi vi siete rivolti verso il Nord e le sue squadre". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - De Laurentiis lancia un appello in presenza di Conte guardando la telecamera: “Ora convertitevi!”

