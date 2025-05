De Laurentiis-Conte fumata bianca | il futuro del Napoli è cominciato

Fumata bianca al Napoli: Antonio Conte resta al timone! Dopo tante speculazioni, il club partenopeo ha scelto la continuità, investendo sul tecnico che ha già dimostrato di saper portare il team a livelli elevati. Questa decisione si inserisce in un trend sempre più forte nel calcio moderno: la volontà di stabilità e progettualità. Riuscirà Conte a riportare il Napoli ai vertici del campionato? Solo il campo potrà dirlo!

Tanto rumore per nulla. Ora è sicuro: Conte rimane al Napoli. Addirittura, in teoria, persino con un ritocco della parte fissa dell?ingaggio (da 6,5 a 7,5 milioni). E forse, ma non. 🔗 Leggi su Ilmattino.it