De Laurentiis avanti con Conte | Lo asseconderò in tutto E su De Bruyne…

Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, una coppia che continua a far discutere nel mondo del calcio italiano. La conferma della loro collaborazione per un'altra stagione segna un passo decisivo in un'annata di grande fermento per il Napoli. Con l'attenzione su De Bruyne, il club sembra puntare a un mercato sempre più ambizioso. Riuscirà Conte a trasformare queste promesse in successi concreti? Le aspettative sono alle stelle!

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il tecnico hanno incontrato i giornalisti al termine dell’incontro che ha sancito la conferma del cammino insieme anche la prossima stagione. Antonio Conte e il Napoli ancora insieme almeno per un’altra stagione. La conferma è arrivata ieri in una improvvisata conferenza stampa a cui hanno preso parte il tecnico salentino e il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. “C’è un contratto – ha sottolineato l’allenatore del quarto scudetto – e c’è voglia da parte mia e del club di andare avanti nella stessa direzione cercando di rendere orgogliosi quanto più possibile i tifosi napoletani, questo è l’obiettivo”. 🔗 Leggi su Sportface.it

Antonio Conte al Napoli sembra già sull'orlo di una rottura, nonostante la sua recente nomina. Una frase rubata tra amici testimonia il malcontento, con il futuro del tecnico pugliese che appare sempre più incerto.

