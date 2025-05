De Laurentiis | Asseconderò Conte in tutto quello che avrà voglia di fare per rafforzare il Napoli

Aurelio De Laurentiis ha ribadito il suo sostegno incondizionato a Antonio Conte, rendendo chiaro che il Napoli punta a un futuro radioso. In un calcio sempre più competitivo, la sinergia tra club e allenatore può essere la chiave per il successo. La volontà di investire nel progetto tecnico non solo rinforza la squadra, ma accende anche l’entusiasmo dei tifosi. La domanda è: il Napoli sarà pronto a tornare ai vertici?

Anche De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 al termine della cena per celebrare la permanenza di Conte a Napoli. Ecco le sue parole: «C'è poco da aggiungere a ciò che ha detto Conte, a fine stagione è importante fare un consuntivo su quanto accaduto ma anche su quali saranno gli obiettivi futuri. Perché ora si va in Champions e quindi avremo quattro obiettivi importanti: Coppa Italia, Supercoppa, la Superchampions con queste 8 partite minimo da giocare. Siamo tutti molto interessati ora al sorteggio.

Conte-Napoli, quella frase ‘rubata’ che fa rumore: De Laurentiis ha già scelto | CM.IT

Antonio Conte al Napoli sembra già sull'orlo di una rottura, nonostante la sua recente nomina. Una frase rubata tra amici testimonia il malcontento, con il futuro del tecnico pugliese che appare sempre più incerto.