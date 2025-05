De Bruyne-Napoli si prova a chiudere entro lunedì Pedullà

Il Napoli punta in alto e mette nel mirino Kevin De Bruyne! Secondo Alfredo Pedullà, il club partenopeo sta accelerando per chiudere l'affare entro lunedì, prima che il campione belga parta per la Nazionale. Questo trasferimento non sarebbe solo un colpo di mercato, ma un segnale forte della volontà del Napoli di competere ai massimi livelli. Riusciranno a portare a casa una star mondiale? La tensione cresce!

Alfredo Pedullà scrive dell’operazione di mercato che dovrebbe portare a Napoli il centrocampista belga Kevin De Bruyne. Scrive Pedullà: De Bruyne-Napoli: arrivano conferme su quanto anticipato ieri, ovvero la corsa a chiudere tutto entro lunedì visto che poi andrà in Nazionale. Conto alla rovescia e mai alcun problema #DeBruyne – #Napoli: arrivano conferme su quanto anticipato ieri, ovvero la corsa a chiudere tutto entro lunedì visto che poi andrà in Nazionale. Conto alla rovescia e mai alcun problema https:t.co0HYEdlKDwq — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 30, 2025 Durante la festa del Napoli, le celebrazioni sul Lungomare, De Laurentiis ha quasi annunciato l’arrivo del fuoriclasse belga in uscita dal Manchester City. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Bruyne-Napoli, si prova a chiudere entro lunedì (Pedullà)

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola

Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

Cosa riportano altre fonti

La Juve prova a inserirsi tra Napoli e De Bruyne: call col belga per capire se ci sono margini; Napoli in pole per De Bruyne: anche la Juve ci prova; De Bruyne-Napoli, CorSport: occhio alle altre squadre, la Juventus prova la beffa!; Calciomercato Napoli, De Bruyne il regalo per lo scudetto: giorni decisivi per la stretta finale. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Stretta finale per De Bruyne al Napoli, in corso la stesura dei contratti per il belga

Secondo internapoli.it: Per l’arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli è ormai questione di attimi. Come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, è attualmente in corso la stesura dei contratti affinché il fuoriclasse ...

Il Napoli prova a convincere Conte: De Bruyne e un budget di 200 milioni

Segnala msn.com: Il Napoli ha chiuso la propria stagione con l'incredibile impresa della vittoria del quarto Scudetto, un successo clamoroso e inaspettato rispetto a inizio anno. Antonio Conte e la squadra azzurra son ...

De Bruyne al Napoli, ogni giorno può essere buono per l'annuncio. Le ultimissime

Come scrive msn.com: Attesissimo l'annuncio ufficiale del tesseramento di Kevin De Bruyne, ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Napoli.